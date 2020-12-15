英國政府周一宣布，急遽上升的新冠病毒感染率，可能關連到病毒的新變種，倫敦將進入英國最高等級的新冠肺炎警戒措施。

英國衛生部長漢考克(Matt Hancock)表示，已經發現超過1000個新冠新變種的感染病例，主要集中在英國東南方地區；目前不清楚該新的菌株是否會造成更嚴重的疾病，或是它是否會對疫苗產生反應，但是它可能導致更高的感染率。

漢考克在國會中指出，過去一周在全倫敦和周遭地區出現病毒非常急遽的上升感染率，不清楚是否是由於該新變種的病毒所造成；衛生部長並宣布倫敦及其鄰近區域進入「最高警戒」等級。

英國在12月初結束全國性封鎖，並實施三級的管制措施，900萬人口的倫敦地區被列在中間的第二等級，酒吧和餐廳在管制條件下仍可營業，第三等級則須全數關閉，並施加額外的社交限制。

倫敦三個行政區的地方單位要求學校關閉，但是被中央政府否決，要求繼續開放。中央與地方的衝突顯示對學童教育重要性的看法不同。在第一波疫情時，學校關閉了數個月，但政府仍希望學童的受教權利。

移入到第三最高等級，倫敦的餐廳等服務業預計再次面臨重創；特別在進入聖誕節之時，飯店餐廳、休閒文化和宗教活動將受阻。

倫敦將在周三實施第三等級警戒和管制。

英國首席醫療官Whitty表示，發現新變種病毒並非提高警戒的原因，主要是感染率的上升。目前有很多變種，但是新發現的病毒有更多的突變，這是政府特別重視的原因。

世衛組織(WHO)證實英國發現新變種，但表示沒有特別不尋常的。倫敦LSHTM醫學院教授Hibberd表示，不太驚訝，說它特別重要還為時過早，表示可能是先前的一個突變讓病毒更容易傳播。

(時報資訊)