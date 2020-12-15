美國在台協會（AIT）處長酈英傑日前公開表示台灣是美國軍火的全球最大客戶，2020年對美軍購金額高達118億美元。前副總統呂秀蓮今天在臉書發文表示，被列為全球軍火客戶第一名，絕不代表台灣很有錢，而是台灣已處在全球最危險的戰爭邊緣！

呂秀蓮統計台灣歷任總統對美軍購「每年平均總額」：李登輝13.5億、陳水扁10.5億 、馬英九25億、蔡英文39億。立法院最近通過2021年國防預算共3668億，加上新式戰機預算290億，連同非營業特種基金576億，整體國防預算規模4534億元，佔國民生產總額GDP的2.36％，但美國要求台灣國防預算應達3％。如此，全民最直接需要的民生福利、環保衛生、文化教育及疫情造成的產業紓困等經費，自然受到排擠。

呂秀蓮說，由於疫情紓困及戰情緊張，影響經濟發展，明年度國家總預算，歲入2兆450億，歲出2兆1615億，與2020年比較，歲入減少620億，歲出增加839億元，一來一往，國家總預算短絀1165億元。加上特別預算2931億，以及一年以上公共債務未償餘額6兆1337億，政府財政赤字高達6兆5942億元，以台灣2360萬男女老幼平均算來，每人平均負債26萬元！

呂秀蓮表示，美台軍售的關鍵因素不外乎：1. 國際及兩岸情勢，2. 美國歷任總統的對華與對台政策，3. 台灣朝野的統獨意識。軍事買賣的交易從未公開，也未受嚴格的監督，國民黨主政時期，幾度動搖國本的軍火舞弊，國人記憶猶新。阿扁執政末期，冒出鐽震案疑雲。蔡政府也有幾件不尋常的軍購案，包括不只一次，華府宣布軍售，我們的國防部卻毫無所悉，也未敢抗拒。而且美方開價，我方照單全收，但總統府與外交部對於華府的任何宣示，一律表達感謝，再感謝。

呂秀蓮指出，購買軍事武器不是一手給錢，另手交貨那麼簡單俐落的事。以F-16戰機為例，我方早在1980年代就申購，直到1992年美國才批准售台150架F-16戰機，1997年才拿到第一批戰機。其實這回我們想要F-35最先進戰機，但美方只願給F-16V改良式戰機。川普任內前7次售台軍火132.74億美元，而最近兩個月內又火速批准4次共計50.6億美元的武器，這些軍火預估最快也要5~7年才能交貨。可見美國批准軍售，未必保得了台灣，還得老天爺保佑，這幾年不要開戰。

呂秀蓮進一步指出，川普政府的國防部長及國安顧問等高官，在誇讚台灣的同時，往往會貼上一個標籤：台灣戰略地位重要，民主好棒棒，應該打造台灣成為「刺蝟」、「豪豬」或銅牆鐵壁般的「軍事堡壘」。但是，對於數十年來用身家性命拼搏民主自由的各界先進而言，他們所追求的台灣應該是和平美麗島，絕非砲聲連連的軍艦島吧？想必國人同胞也該如此。

呂秀蓮質疑，越來越接近戰爭邊緣的台灣，我們還要容忍「國防不透明，國安總統一肩扛」的鴕鳥或溫水煮青蛙戰略嗎？我們還要繼續仇中，升高敵意與危機嗎？我們不能親美友中及日韓，以預防戰爭，投資和平嗎？

(中時 )