2020年雖然充滿了許多悲傷、挫折的事件，但只剩下半個月就即將結束，不少人都期望2021可以擺脫今年的霉運，迎接充滿希望的新的一年。大陸有「星座女神」之稱的莫小奇昨（14）日便公開了，在2021年可以擺脫霉運，開啟好運的4大星座。

1.雙魚座

雙魚座總有一種莫名的幸運，不管遇到什麼難題都可以迎刃而解；在2021年，這樣的好運氣自然也不會消失，不管是工作、金錢或愛情，都會有驚喜可以收穫唷！

2.天蠍座

天蠍座天生就有很強的危機意識，之前你們為自己鋪墊的每一步，都會成為2021年的驚喜開場，只要撐過現在的壓力，未來就可以迎接事事順利的快樂生活。

3.金牛座

或許2021年的好運對其他人來說是「逆襲」，但對金牛座來說根本就是「正常發揮」，各方面都在穩步地成長中，不僅可以得到不錯的口碑，自己也會感到很滿足。

4.水瓶座

水瓶座在過去總是覺得發揮不出自己的實力，但進入到2021年後，水瓶座會變得更加自信和上進，只要盡情地在自己的主場發揮，展現出隱藏的實力，好運自然就會跟著來。

(中時新聞網)