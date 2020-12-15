有台灣人資界奧斯卡獎的「國家人才發展獎」日前揭曉，今年全國逾150家企業單位角逐，雲嘉南區有大台南美姿禮儀造型職業工會、台南市服飾設計職業工會及璨揚企業公司3單位獲獎，其中兩家職業工會更是全國唯二獲獎的非營利單位，相當難得。

大台南美姿禮儀造型職業工會近2年為業界培養逾上千位人才，整體訓練滿意度達9成7，教學品質有目共睹，首次參加「國家人才發展獎」比賽就獲獎。理事長吳美麗表示，未來會持續開辦多元化專業美學課程，並做好職能分析，希望把產業人才缺口補起來。

大台南美姿禮儀造型職業工會除培訓人才，也帶領學員參與公益活動。(勞動部雲嘉南分署提供／劉秀芬台南傳真)

另台南市服飾設計職業工會則努力推動職訓學習創造共好，運用E化行銷讓效益顯現，理事長李仁耀說，感謝勞動部給資源，日後將持續為服飾產業培養更多專業技術人才，創造價值、回饋社會。

另一獲獎單位璨揚企業則拿到「大型企業獎」獎項，該公司人力資源建構完善，近年申請勞動部企業人力資源提升計畫，強化員工職能，並藉由公司完整的人才發展體系，提供員工豐富多元的學習管道，同時超額進用身障員工，亦提供員工認股機制，有近5成員工是公司股東，是求職者心中的幸福企業。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，分署每年與轄區超過200家委外單位合作開辦上百門職前與在職訓練課程，幫助民眾學習技能投入就業市場，今年兩家委外合作單位獲獎，顯示辦訓成效受肯定，未來會持續鼓勵委外合作單位推動人力資源發展品質，讓效應擴散，帶給民眾更好的職訓學習環境。

(中時 )