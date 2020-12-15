台南市新營區男子陳建松一家與鄰居陳姓夫妻長期不睦，今年7月3日晚間陳建松又不滿被鄰居夫妻辱罵「狗」，一時情緒失控持刀攻擊對方，導致鄰居先生傷重不治，鄰居妻子也受重傷，事後向警方自首。台南地方法院審理時，陳建松雖當庭表明已籌措100萬現金要向死者妻子道歉，但被拒絕並要求從重量刑，合議庭15日依殺人等罪重判徒刑22年。

合議庭認為，被告的殺人行為，造成被害人夫妻及其他家屬蒙受身心重大打擊，實在不宜輕縱，但考量犯後自首坦承犯行，並當庭向死者妻子道歉，辯護人更提出被告家屬希望以先行籌得的100萬元作為部分彌補，只是不被接受，因此迄今才未能賠償告訴人的損害或獲得告訴人的宥恕；加上被告高職畢業、已婚、育有2名兒子均已成年，在押前從事不鏽鋼風管施作月收入約2萬多元等，分別依殺人罪處刑18年、殺人未遂罪處刑7年，合併執行22年，以資懲儆。

據查，56歲陳建松與59歲陳姓、53歲蕭姓夫妻比鄰而居，但經常因細故爭吵，不僅曾因陳建松的房客播放佛經發生爭執，也曾因洗衣噪音、屋前土地停車及使用問題等小事情引發糾紛，陳建松的母親還抱怨被陳姓夫妻辱罵「看門狗」，警方更多次前往處理紛爭。

據陳建松供述，今年7月3日晚間8點多，他騎腳踏車返家後，正在整理腳踏車時，陳姓夫妻也剛好返家，還罵了一句「狗」；他環顧四周沒有看到狗，直覺認為是在辱罵他，雙方又起口角，陳建松一氣之下返家拿折疊刀，猛刺陳男左頸、胸部及手臂，致對方大量出血倒地不起，蕭女也被追砍胸、腹及背部多刀倒地。

鄰居聽到呼救聲外出察看時，發現陳姓夫妻已倒臥在血泊中，嚇得趕緊報警。救護人員到場時，倒在巷口的蕭女已全身大出血，意識模糊，經搶救後無生命危險；陳男左頸部則有明顯傷口，胸部也有多處穿刺傷，已失去呼吸心跳，救護人員雖不斷施以CPR，但仍回天乏術。

陳建松逞凶後，先騎機車到附近的堤防丟棄凶刀，再到附近友人處借衣服穿，之後再前往新營警分局投案，並對值班員警說，「我殺人了要自首」。

案經台南地檢署依殺人等罪提起公訴，並以被告不是直接當事人，竟因母親與鄰居夫妻的糾紛懷恨在心長達2年，鄰居先生到醫院前死亡，其妻也險些喪命，手段殘忍，建請法官從重判處無期徒刑。陳建松的委任律師曾代表被告致歉，還主張他是在衝動下做出不該做的事，也願意承擔錯誤，籌措100萬元現金只是表達歉意，並不是和解的條件，加上符合自首要件，請求法官審酌量處有期徒刑。

今年7月發生的台南市新營區男子陳建松殺害鄰居案，警方在現場採證。（本報資料照片）

(中時 )