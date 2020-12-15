蔡英文總統今天（15日）結束公開行程後，前往宜蘭縣議會與民進黨公職人員座談，會中有基層建議，宜蘭縣列特殊選區，盼明年中敲定縣長人選，中央黨部也依據地方意見，盡快擬訂針對宜蘭縣的提名機制，對於參選縣長，民進黨宜蘭市長江聰淵說，絕對義不容辭，全力以赴！
本屆宜蘭縣長選舉，民進黨陳歐珀慘敗給國民黨林姿妙，原因之一是縣長太晚提名，外界紛紛解讀，蔡英文此行頗有為江聰淵定於一尊的意味，下午蔡英文離開會場時，與江聰淵一前一後離去，據了解，蔡英文也對江聰淵特別勉勵，要他加油。
江聰淵表示，座談中確實有黨公職向蔡英文推薦他出馬選縣長，但縣長提名中央黨部有其機制，不過，蔡英文有交代祕書長林錫耀，希望能夠尊重地方、因地制宜，讓宜蘭縣列為優先提名的縣市。
江聰淵說，黨公職有人希望能夠在明年6月完成整個提名作業程序，他受到黨公職前輩的推薦，會更加努力，真的有機會承擔也會義不容辭、全力以赴；敲定縣長人選後，再布局鄉鎮市長、縣議員、代表、村里長等候選人，成為宜蘭團隊的選舉團。
(中時 )
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