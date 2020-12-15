金門自來水廠排定停水時間、範圍，請民眾儲水備用。（金門縣自來水廠提供）

金門自來水廠落實縣長楊鎮浯改善城區、聚落公安目標，已完成消防栓整體規畫和首期工程發包，將分區停水辦理新、舊自來水管線銜接作業，請用戶注意儲水備用。

金門隨著人口增加和地方經濟成長，城區及村落公共安全議題普受關注，楊鎮浯縣長上任後，即列為管制重點工作之一，增設消防栓為其中要項。

水廠說明，以往增設消防栓大多是配合鄉村整建、道路或汙水等工程併案辦理，但因地區聚落及民宅主要為自然村型態，較為分散不集中，且部分村落因管線未到達或管徑過小，以致無法設置消防栓，該廠因此投注人力，完成消防栓的整體新規劃和第1期工程發包。

水廠指出，增設消防栓涉及新、舊自來水管線銜接作業，預定今年12月18日（星期五）、19日（星期六）、20日（星期日）及29日（星期二）4天分區停水以利施工，請民眾預先儲水備用，期間將會影響用戶用水及水質，清洗後自來水也或有不穩定的現象，請鄉親見諒。

停水時間上午8時30分至下午5時，排定日期和停水範圍如下： 12月18日：官路邊、古區、賢聚、西海路二段（至金門宏玻陶瓷廠）、後豐港、向陽吉第、夏墅、山前、藥井、吳厝、環島西路一段216巷、西海路三段一帶。 12月19日：水頭、謝厝、塔山發電廠、金門水頭港區及西海路二段一帶。 12月20日：珠山聚落。 12月29日： 羅厝聚落。以上均含附近駐軍、機關、學校。

民眾若有任何問題，可撥水廠免付費專線：0800-002-117或現場負責人員陳先生電話：0932-898-058。

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