四名登山客14日前往苗栗南庄加里山爬山，至傍晚失聯後，友人代為報案協尋，頭份警分局陸家所員警會同消防局南庄分隊及救難協會等單位上山搜救，分別在加里山大坪登山口及鹿場登山口尋獲4名登山客後，安全護送下山。

頭份警分局陸家所於12月14日晚間19時55分時許接獲報案，有4名登山客在南庄鄉加里山走失，請求警方協尋，所長高耀芳與苗栗縣消防局南庄分隊、救難協會等人立即兵分多路上山救援，搜救人員先在加里山蓬萊大坪登山口附近搜尋，尋獲走散的2名女子，由搜救人員載送至南庄消防分隊，另1男1女則於鹿場登山口附近尋獲，由高所長護送下山，前往南庄消防分隊會合，4名登山客身體狀況均良好未受傷。

警方經初步調查，住在台北市的黃姓民眾與友人於14日上午自鹿場登山口出發，攀登加里山，於登頂後下山回程時，因山區起霧，加上對於登山路線不熟悉迷路，與另2名女子走散，立即報案請求協助救援，所幸警消及時尋獲，協助安全下山，否則山區入夜後將更加寒冷，後果堪慮。

頭份警分局長何孟宗提醒民眾，加里山山區下午時段易起濃霧，民眾上山後應及早下山，避免因濃霧迷失山區而衍生安全問題，另近來氣候日夜溫差大，登山前應事先了解山況，避免進入不熟悉之山區，並注意做好保暖工作，以維自身安全。

(中時 )