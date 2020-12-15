立法委員林俊憲、台南市議員蔡筱薇15日與台南「旭一家拉麵」攜手，舉辦「2020旭一家拉麵寒冬送暖」活動，捐贈餐點300份及全新衣物等物資，分送在地東區、南區里民及民間愛心協會，同時呼籲各界共同響應。

旭一家拉麵店老闆林政鋒指出，身為年輕創業家，一直想要回饋社會，因此相當感謝林俊憲立委、蔡筱薇議員協助媒合公部門及愛心協會，在能力所及範圍內幫助弱勢族群，未來也將持續善盡企業的公益服務責任。

立法委員林俊憲、台南市議員蔡筱薇（左二）15日與台南在地拉麵店攜手舉辦公益活動。（市議員蔡筱薇服務處提供／李宜杰台南傳真）

林俊憲則表示，旭一家老闆林政鋒是新一代的年輕老闆，年輕人創業已是件不簡單的事，能夠擁有飲水思源、回饋社會的心更是不容易，希望大家能多給年輕人機會。

蔡筱薇也強調，擔任公職以來，就積極媒合民間團體，將愛擴大散播到社會各個角落，這次感謝旭一家拉麵及林政鋒老闆熱心投入公益，期盼透過捐贈活動，讓弱勢民眾在寒冬中，也能感受溫暖和愛。

本次「2020旭一家拉麵寒冬送暖活動」受贈單位包含東區大福里、東區大德里、南區大恩里、新世代社會福利關懷協會、台灣普力關懷協會、勵馨基金會、台南市朝日行善會等單位。此外，包括台南市議員呂維胤、台南市社會局副局長顏靚殷、東區區長陳勝楠及南區區長蕭琇華等人，都肯定店家以實際行動送暖。

(中時 )