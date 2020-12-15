彰化市立管弦樂團（Changhua City Orchestra）年度公演音樂會26日晚間在彰化演藝廳演出彰化市長林世賢說，真的是天佑台灣，大家都太幸福了！全世界因疫情紛擾亂糟糟，我們卻還可以並肩欣賞音樂會演奏，盼用音樂撫慰大眾受疫病擾動的心靈。

成立17年的彰化市立管弦樂團，是彰化縣26鄉鎮市公所中唯一由公所擁有的專屬樂團，26日晚間，將由台灣之光、知名指揮家范楷西，帶領彰化市立管弦樂團，與汐止城市愛樂管弦樂團、高雄市逢緣合唱團，共同演出貝多芬第七號交響曲，加上人人都能朗朗上口的You raise me up （你鼓舞了我）與披頭四樂團的經典歌曲Hey jude等精彩曲目。

此外，在指揮陳永展與林靖偉的帶領下，彰化市立管弦樂團23日將先受邀到高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，參加由高雄新希望樂團暨高雄市音樂發展協會主辦的《太陽怎麼還是不出來》音樂會演出。

林世賢指出，臺中公園智選假日飯店特別擔任本次「藝見CCO音樂會」的協辦單位，能夠獲得部分經費贊助與演出人員入住接待，實屬彰化市立管弦樂團一大榮耀！「藝見CCO音樂會」16日起開始索票，可至彰化市公所社會課、彰化藝術館，索完為止；詳洽04-7222141轉1713。

(中時 )