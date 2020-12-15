反大桃坪土資堆置場自救會堅決反對設置土石方資源堆置場，15日遞交陳情書，要求撤銷申請案。（何冠嫻攝）

苗栗縣造橋鄉大桃坪申請設置土石方資源堆置場，引發地方居民反對並組成自救會，15日到苗栗縣政府前廣場拉白布條抗議，許多議員也到場聲援，要求退回申請案。（何冠嫻攝）

苗栗縣造橋鄉大桃坪申請設置土石方資源堆置場，引發地方居民反對並組成自救會，15日近40位居民到苗栗縣政府前廣場拉白布條抗議，反對設置堆置場，避免地方水源遭汙染，更要杜絕苗栗成為外縣市的垃圾場。苗栗縣政府水利處接下陳情書，強調全案仍在興辦事業計畫審理階段，縣府依法審理嚴格把關。

反大桃坪土資堆置場自救會長李禮爐上個月接獲造橋鄉公所通知會勘道路，才發現有業者欲設置土石資源場，擔心汙染美麗家園，引發地方強烈反抗。李禮爐表示，土石資源場預定地位於造橋鄉大龍村大桃坪，距離明德水庫、劍潭水庫皆不到500公尺，而且南港溪的水源頭更是劃定為水質水量保護區，附近還有6、7戶居民使用地下水，設置土資堆置場汙染水源將禍害無窮。

15日地方民代也到場聲援，皆認為土石資源堆置場選址不當，主管機關應將申請案退回，保障在地居民與鄰近鄉鎮農民的健康與生命財產權，更避免苗栗縣成為廢土廢棄物處理業者的溫床。

李禮爐遞送陳情書，由縣府水利處副處長黃文璋代為接下。黃文璋表示，業者去年提出於造橋鄉大桃坪段51筆土地、面積26.6914公頃，申請設置苗栗大桃坪土石方資源堆置場，目前全案仍在興辦事業計畫審理階段，強調縣府將依法審理，並且嚴格把關、嚴謹審查。

(中時 )