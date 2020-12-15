雲林縣衛生局每年結合社會資源辦理社區整合性健康篩檢，未來雲林縣衛生局將充分利用這些數據追蹤民眾注意保健。（周麗蘭攝）

雲林縣衛生局每年結合社會資源辦理社區整合性健康篩檢，但有些民眾只檢查不就醫，為此衛生局自寫程式，建置資料庫讓公衛護士電訪追蹤，目前從虎尾鎮、四湖鄉試辦，逐步推廣到全縣。

衛生局指出，除了本縣每年舉辦的社區整合性篩檢，國健署也補助40歲以上65歲以下每三年一次成人健檢，以往檢驗資料靠人力統計，較難做個案管理；為使數據更達到預防效果，今年初發想設計能讓全縣公衛護理師使用的平台。

衛生局人保健科人員腦力激盪，長庚大學資訊工程系教授林仲志再開發程式，量身打造一個結合健檢大數據、並且以人為中心的個案管理平台，王長庚信託提供所需費用。

衛生局表示，從肝臟、腎臟檢查數據幾乎就能追蹤民眾的健康狀況，未來可透過數據電訪追人，未來首要追蹤對象是高血壓、高血脂、高血糖的65歲以上「衰弱前期」的長輩，提供他們衛教知識、運動宣導、追蹤治療。

縣長張麗善表示，此一健康照護平台運用大數據、人工智慧、物聯網等科技，可加速保健的效率，延緩老化、減輕病症，這也是全台創舉，從虎尾鎮和四湖鄉的社區試辦，明年推廣到全縣各鄉鎮市。

(中時 )