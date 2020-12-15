藝人董至成前年辭掉主持12年的《綜藝大集合》，放棄耕耘多年的台灣演藝事業，前進大陸尋求事業第二春，無奈疫情肆虐加上限台令嚴格執行，讓他的淘金夢宣告破滅，如今連家當都已經寄回台灣，對此董至成經紀人也做出回應。

根據《自由時報》報導，原本董至成還心繫大陸演藝事業，但如今除了疫情肆虐之外，限台令更是嚴格執行，導致大陸劇組較少用台灣人，如今更傳出若戲劇送審被發現有台灣人，整齣戲恐遭泡湯，這也讓董至成演藝事業面臨窘境，據悉不僅把大陸租屋處退掉，家當也已經寄回台灣。

根據《三立新聞網》報導，董至成經紀人表示原先在大陸談好兩部戲約，一部是主演，另一部則是客串演出，無奈如今都已經遭到取消，估計損失高達近百萬，另外在大陸也多在拍戲，因此在當地租的房子也鮮少在住，剛好趁著房子退租，專心留在台灣發展。

董至成和結縭21年的妻子羅若芸10月簽字離婚，恢復自由之身的他，返回台灣後轉戰直播平台，月收入高達6位數，平時除了上通告及拍戲外，也有外景主持邀約找上門，雖然比不上在大陸工作的收入，但經紀人表示目前收入還OK。

(中時新聞網)