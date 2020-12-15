31歲大陸歌手王櫟鑫擁一副好歌喉，還因此被封為「海豚音王子」的美名，不過幸福人夫形象鮮明的王櫟鑫，昨（14日）晚卻無預警斬了5年婚，儘管雙方強調是和平分手，但陸網卻傳出是王櫟鑫出軌《如懿》穎妃，對此，雙姝都說話了。

王櫟鑫2015年與圈外妻子吳雅婷結婚，並育有一對子女，不過王櫟鑫昨無預警宣布離婚，消息震撼網友，陸網甚至傳出是王櫟鑫出軌，而對象是《如懿傳》飾演穎妃的女演員張佳寧。

對此，王櫟鑫前妻吳雅婷今早在微博強調婚姻沒出軌，並曬出與張佳寧對話截圖，只見張佳寧無奈嘆：「躺槍了」、「我崩潰了」、「一早的驚喜」，吳雅婷則直喊抱歉：「真沒出軌，說了又沒人信」，強調雙方是好聚好散。

吳雅婷微博全文。（圖／取材自吳雅婷微博）

其實王櫟鑫和吳雅婷昨晚陸續發聲，王櫟鑫感謝對方：「你是個稱職的好老婆、好媽媽、好女兒，謝謝你讓我擁有了世界上最可愛的兩個寶貝！」而吳雅婷也寫下：「選擇換一種方式相處，也許是我們最好的節束。各自安好，祝你幸福！」

(中時新聞網)