竹東鎮代會主席陳昌平（右）等人邀民眾19日到台泥公園參加邁入第15年的竹東客家粄圓節。（羅浚濱攝）

「一起來搓粄圓喲！」邁入第15年的竹東客家粄圓節，19和20日將在台泥公園暖心登場，有好吃好玩的6大主題外，鎮公所在有機米產地的軟橋規畫「在地餐桌小旅行」，將帶領限額40名遊客，深入探訪竹東的美味祕密。

鎮公所主秘張瑞龍表示，客家人在冬至祭祀，最大特色就是以粄圓來祭拜，為使客家米食文化能傳承與發揚，鎮公所舉辦「竹東客家粄圓節」已邁入第15年，成為融入在地居民生活也備受期待的文化盛事。

今年竹東客家粄圓節19日在台泥公園登場，以「圓桌情，一家齊」 規畫6大主題，有家家齊聚搓湯圓和客家暖心粄圓可以品嘗，並有好客市集、客家藝文展演、米食探索闖關、客藝DIY及米食文物展， 讓民眾從不同面向，認識竹東的特色客家飲食文化。

另外，邀請「陸爸爸說故事劇場」，以生動有趣的「米食小學堂」，讓更多小朋友認識客家米食，深化竹東客家粄圓節的教育意義。

在生產有機米的軟橋，鎮公所規畫20日舉辦「在地餐桌小旅行」，由有機農夫傳授種好米栽好菜的寶貴經驗，並使用在地新鮮食材做客家封肉、桔醬玉米雞、樹子蒸魚及排骨柿餅湯等多道經典美味。

「在地餐桌小旅行」限額40名遊客，報名費每人150元，在竹東火車站搭接駁車到軟橋，活動詳情可到「竹東客家湯圓節臉書粉絲專頁」查詢。

(中時 )