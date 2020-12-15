大甲第二公有零售市場屋頂裝設太陽能板，綠電回饋給市場攤商，減輕用電負擔。（王文吉攝）

減碳排兼用電回饋！台中市大甲第二公有零售市場與外埔公有零售市場將於屋頂設置太陽能光電系統。市議員施志昌15日邀集相關單位到場了解工程規劃情形，經發局說明，大甲太陽能光電系統工程預定明年過完年後動工，約1個月左右可以完成，外埔部分已納入規劃。

施志昌15日會同市府經發局、大甲區公所與地方鄉親前往大甲第二公有零售市場了解太陽能光電系統工程規劃情形。

施志昌表示，許多政府機關或公有零售市場的頂樓，如新市政大樓、東勢公有零售市場等，均有設置太陽能光電板。但大甲第二市場、外埔市場屋頂長期以來都沒有做任何使用。

施志昌提到，去年他就建議市府能善用市場屋頂空間，經發局將裝設太陽能光電系統，一方面推廣綠電節能減碳，一方面也能透過太陽能發電回饋給市場攤商，減輕用電負擔，一舉兩得。

經發局表示，太陽能光電系統現規劃於大甲第二市場裝設，預定過完農曆年後動工，工期約1個月。鋪設的面積約222.3平方公尺，預估每年可發54000度電，減少碳排放量約30噸，外埔市場的部分也已納入規劃陸續設置。

(中時 )