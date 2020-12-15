新光三越春節禮品預購今年提早一周開跑，本月18日起至明年1月20日精選150款禮品，數量與去年相當，48款獨家較去年多8款，超過6成初登場，可在全台分店，或於新光三越APP及beauty STAGE美麗台採線上和線下同步搶先預購，1月15起取貨。因應疫後聚餐減少預算挪移，看好送禮商機，今年整檔目標業績要達4000萬元，較去年近3600萬元成長超過1成。

新光三越獨家、初登場，福砂屋長崎蛋糕禮盒，美麗台直購，1200元。（新光三越提供）

這次預購有6成是伴手禮，公司行號訂購占整體2成；APP精選20款、beauty STAGE美麗台除了效期短的幾乎都有，線上商品數量是去年的3倍。今年伴手禮分為4大主題，預購開跑後，伴手禮會先帶起買氣，後續才是年菜，但人氣高的會被先搶光，像是林聰明砂鍋魚頭，去年把店裡賣的大頭鰱獨家改為高級的鮭魚頭，限量1000份秒殺，今年加量1.5倍共1500份，獨家改用更頂級的龍虎斑魚頭，膠質多、沒有土味，預估也會是今年的搶手貨。

新光三越企畫的「食尚聯名款」專區，延攬吳寶春x LINE FRIENDS、舊振南x湯瑪仕肉舖、小後苑x犂記餅舖，有鳳梨酥、肉乾、糕餅等6款。（新光三越提供）

伴手禮4大主題，以策展方式賦予每款商品故事性，讓消費者好選購，包含主打台灣北中南排隊名店的「暢銷台灣味」，有各類台灣餅、文青伴手禮，像是《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇中推薦的「拿破崙餅舖」、2016年總統就職國宴點心「手信坊土城桐花綠豆糕」、名店「小潘蛋糕坊」、文青款的「青鳥旅行」。

新光三越獨家、初登場，吳寶春x LINE FRIENDS蛋糕鳳梨酥禮盒，美麗台直購，860元。（新光三越提供）

哈日迷及甜點控不能錯過的排隊名店「日本最強甜品」，精品7、8項商品，比去年3、4項商品多1倍，猶如手冊版的日本商品展，包含年銷近500萬條的「福砂屋長崎蛋糕」，除了在日本商品展引進超過9000條，這次春節禮品再引進1萬條，包裝盒上原有的黑白蝙蝠獨家改為喜氣、福氣的紅金配色；還有濃郁焦糖奶油夾心餅乾「PRESS BUTTER SAND」6000盒、曾拿下金氏世界紀錄且年銷75億日圓的「明月堂博多饅頭」。

新光三越獨家、初登場，小後苑x犂記餅舖泥煤椪椪泥煤風味綠豆椪禮盒，1200元。（新光三越提供）

今年初次規畫的6大最強跨界「食尚聯名款」，涵蓋小後苑x犂記餅舖將威士忌加入台式糕餅、吳寶春x LINE FRIENDS蛋糕鳳梨酥禮盒、舊振南x湯瑪仕肉舖聯名禮盒、英國皇室喜愛的魚子醬品牌Caviar House&Prunie x西班牙頂級黑標火腿百年品牌RÒU By T-HAM禮盒等。

新光三越「元首級御用酒款」，匯集各國元首級酒款共8款。（新光三越提供）（未滿18歲請勿飲酒）

以及，由五大酒莊之一瑪歌堡釀造的法國國宴指定用酒—二軍紅酒紅亭；英國女皇國宴用酒也曾榮獲2015年百大好酒的康士坦提亞甜酒、智利政府贈予美國總統歐巴馬的頂級混釀葡萄酒2015等，共8款「元首級御用酒款」。（未滿18歲請勿飲酒）

新光三越獨家、初登場，嘉義林聰明龍虎斑魚頭禮盒，美麗台直購，1099元。（新光三越提供）

至於，年菜分為在地和飯店系列，在地款除了林聰明，還有高雄泰山汕頭火鍋小牛宴禮盒，附贈木製全牛盤，可將肉品放置其中，讓用餐很有浮誇的儀式感。此外，觀察到疫情期間保健食品業績成長，首次加入2款雞精禮盒。

(中時 )