國立台灣文學館品牌「拾藏：臺灣文學物語」推出年度商品「樂園漫步」啜飲共享組，包括2款精釀啤酒「細水」與「鯨波」，2款雙層玻璃杯「澄秋」與「沐月」，從啤酒口感到包裝設計，展現豐富的文學意涵，邀請民眾一同共「飲」文學。

台文館15日於台南老爺行旅舉辦商品發表會，本次商品以台文館典藏品為發想，與「蔡氏釀酒」及「好玻GOODGLAS」2家在地企業攜手合作，以詩詞為名、開發文學啤酒及酒杯，台灣文學的重要藏品躍進人們的日常，從啜飲中感受文學溫度，陪伴大眾豐富日常生活。

國立台灣文學館推出「文學啤酒」，從啤酒口感到包裝設計，展現豐富的文學意涵。（台文館提供／李宜杰台南傳真）

精釀啤酒概念取自《半閒吟社首集》裡的詩句，「細水」則源自詩句「大竅千年容細水，何須長發不平歌」，由「蔡氏釀酒」釀製，麥芽香氣中帶有檸檬清新，鹹甜口感滑順淡遠；另款「鯨波」由「疑是漁陽撾抝吼，如驅萬騎蹴鯨波」發想，特有的花草香氣，融文學於醇酒之中，未飲先醉。

酒標設計，則特別邀請虫二風月無邊插畫繪製，以線條及圖像傳達古典詩的意境，使商品從裡到外均顯雅緻而富新意，引領飲者共同漫步文學樂園。

2款酒杯「沐月」與「澄秋」，則為「好玻GOODGLAS」手工吹製的雙層玻璃杯，創意來自台文館重要古物《風車3》詩刊中利野蒼（李張瑞），以及《南溟樂園4號》中郭水潭的詩作；杯體上的圖像設計結合詩意的想像，帶人進入無垠的夢境。

此外，台文館17日將與老爺行旅合作，推出精釀啤酒體驗活動「台灣漢詩與文學調酒的相遇」，讓文學感動在口喉中餘韻綿長，台灣古典文學研究者徐淑賢也將以專業的視角，暢談台灣漢詩裡的酒，邀民眾度過一個浪漫的文學詩歌夜。

「樂園漫步」啜飲共享組價格1420元，近日推出快閃優惠，至2021年1月3日優惠價1278元。另有一酒一杯的組合710元、優惠價639元。各項商品皆有單售，啤酒一瓶120元、酒杯1個590元。台文館藝文商店及minimou咖啡廳獨家販售，歡迎前往台灣文學館選購。

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(中時 )