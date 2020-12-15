今記者會邀請5位iPhone12得主現身領獎。（柯宗緯攝）

今記者會邀請3位Gogoro得主現身領獎。（柯宗緯攝）

今記者會邀請3位Gogoro得主現身領獎，直接把新車騎回家。（柯宗緯攝）

高市府主辦「高雄一百時時抽」12月1日開跑至15日，已累計超過10萬筆登錄，截至下午2時，已抽出170位幸運得主。經發局宣布21日再加碼抽出300張住宿券、逾百份電影票等好禮。幸運抽中Gogoro的3位民眾，今也現身領獎，平均消費200至500元不等，興奮之情溢於言表。

經發局長廖泰翔指出，「時時抽」成功帶動商圈、夜市和零售買氣，目前市面還有100億三倍券，鼓勵大家帶三倍券到高雄花費，而不少百貨、旅宿業者也紛紛主動加碼，盼年底前締造另一波消費高峰。

廖泰翔提到，21日晚間9時將在活動官網，抽出數百份住宿券、美食券、電影票、商品券及百貨精美好禮等，且不與原本的時時抽獎項互斥，意即1張發票有機會抽中21日加碼禮外，還可抽iPhone12或Gogoro。

觀光局長周玲妏指出， 18日至21日到高雄展覽館參觀「2020高雄國際旅展」，並在高雄主題館內消費滿500元，除了能登錄發票參與時時抽，旅展更將加碼抽出100張免費住宿券、文化遊艇船票、超萌泰迪熊等多樣好禮。

今記者會邀請5位iPhone12、3位Gogoro得主現身領獎，其中抽中Gogoro的得主蔡小姐直說，三倍券故意留到現在，剛好碰上「高雄一百時時抽」活動，1日就趕緊花了556元採購生活用品，沒想到隔天就中獎，還會繼續再消費，希望再抱走一支iPhone12回家。另兩名女得主分別花了207、260元抽中。

另名iPhone得主鄭小姐則說，聽到市府有高雄一百時時抽活動，才立刻領取三倍券，花了200元三倍券買麵包，心想媽媽手機舊了，如果抽中就可以送給媽媽，没想到就抽中了，實在太幸運了，「媽媽可以換手機了！」

廖泰翔也提到，這次加碼感謝漢神百貨、漢神巨蛋購物廣場、大立百貨、高雄SOGO百貨及新光三越高雄三多店，以及觀光局大力協助邀請高雄市旅舘商業同業公會、高雄市觀光旅館商業同業公會、御宿商旅、康橋商旅及四季旅館及薇風情汽車旅館等眾多在地旅宿業者相挺，共同慶祝高雄百年，也讓民眾歡度史上最狂的週年慶。

(中時 )