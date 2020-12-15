包含台灣大學、台灣師範大學與台灣科技大學3校在內的「台灣大學系統」，都有意繼續推行縮短學期16周的制度，台大今(15)日召開公聽會，邀集校內師生，討論並說明相關規畫與配套措施，如沒有問題，將呈報教育部，希望從110學年度開始能執行。

台大系統3校近日都在討論將學期從18星期，縮短到16星期，在台大之後，台師大也將在22日舉辦校內說明會，並由教務處報告。

台大教務長丁詩同今(15)日在會後接受媒體採訪時表示，縮短學期的目的與意義，在於可讓老師規畫更好的上課內容，甚至師生也都能多加使用數位學習機會，如此課程設計，也是鼓勵學生課外自主學習。

丁詩同提到，今年度因為疫情爆發，教育部採納各校彈性規畫課時，不過今日會議上討論的是110學年度的規畫，希望能在110學年度開始，將學期周數從18周縮短到16周。

丁詩同也再強調，縮短課期，讓學期在5月底到6月初之間結束，好讓同學有更充裕的時間去實習、打工、國際交流。待相關討論都完成，行事曆都會呈報教育部。

(旺報 )