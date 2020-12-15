前巫師中鋒海沃德(Brendan Haywood)前陣子在訪談中提到，他的「前隊友」麥可喬丹((Michael Jordan)是個冷酷無情的人，曾經毀了自家的狀元郎。不過做為一個球員，海沃德仍然認為喬丹是無與倫比的，海沃德甚至當面對詹姆斯(LeBron James)講過這些話。

海沃德自曝2015年在騎士隊的時候，曾跟詹姆斯談論起誰是最偉大的球星。海沃德當時表示：「兄弟，我愛你，但我必須選擇麥可。6枚戒指、6座FMVP，這傢伙完成兩個三連霸並且總冠軍賽從未被逼到第7場，還曾在同一季拿下MVP與最佳防守球員。」

詹姆斯是個好人，但好人未必就是好領袖。海沃德說：「他們兩人最大的不同在於喬丹是個冷血殺手，一個刺客。詹姆斯同時受到大家尊敬與喜愛，隊友喜歡他，對手尊敬他。」

海沃德回憶當年詹姆斯曾想找他到騎士，訊息中寫道「哈囉，我是詹皇(King James)。」海沃德看了很訝異，雖然這老早就是詹姆斯的綽號，但他從不知道詹姆斯會自稱詹皇。其實詹姆斯的推特名就是@KingJames。「我跟他們兩人都同隊過，我認為詹姆斯正慢慢且穩定地轉變成最偉大的球星，喬丹則是打從一開始就是了。」

(中時新聞網)