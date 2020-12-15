美股昨夜漲跌參半，台股晨盤以小跌4.72點開出後，一度翻紅爬升至14256.55點、站上5日線，惟台指期明天結算，外資買VIX大增空單，空頭蠢蠢欲動，被動元件雙龍頭國巨(2337)、華新科(2492)被盯上，股價一路被壓著打，國巨500元關卡失守，終場跌幅均超過6%、雙雙摔出五日線，並拖累友達(2409)、群創(3481)、聯電(2303)、南電(8046)、鴻海(2317)、玉晶光(3406)、華邦電(2344)等權值軍團跟隨走弱，主帥台積電(2330)孤軍難擋，連近期強勢的航運、鋼鐵、金融等傳產類股也在空頭氣焰高張下，陸續翻黑，終場集中市場收14068.52點，大跌142.53點，總成交值2730.17億元；店頭市場收176.93點，跌3.35點，總成交值617.48億元。

分析師表示，台股早盤雖一度挑戰5日線，不過，賣壓伺機出籠，終場指數跌破10日線，正式展開整理格局。外資長假在即，昨日已連4日賣超，在期貨市場也持續加碼空單，整體淨空單口收已逼近5000口。明日為期貨、選擇權月結算日，預期明日台指期結算後，外資進出台股部位逐步降低可能更為明顯，本週自下半周開始，內資主導台股走勢將更為明確，投信等法人加碼的中小型股，有機會成為行情聚焦點。

在盤面表現上，造紙股逆勢攀高，表現領先八大類股，榮成(1909)收在20.85元，上漲3.99%、華紙(1905)收在10.35元，上漲3.5%；被動元件成為重災區，國巨(2327)、華新科(2492)收盤皆重挫6%以上；航運股今日先漲後跌，華航(2610)漲停未能鎖住，終場收在11.7元，上漲6.36%、陽明(2609)收在15.55元，上漲3.32%；金融股表現弱勢，金融股方面，富邦金(2881)收在45.85元，下跌3.07%，國泰金(2882)收在41.1元，下跌1.67%；緯創(3231)印度廠暴動利空陰霾未散，收在30.05元，下跌3.22%。

匯率方面，新台幣近期漲勢兇猛，幾乎日日寫新高，由於出口商拋匯賣壓沉重，今天盤中最高升抵28.14元、勁揚3.1角，再度改寫近23年半新高紀錄，上半場收盤，新台幣兌美元為28.160元，升值2.9角。專家表示，台灣經濟成長表現良好，出口訂單暢旺，加上量化寬鬆規模遠不如其他國家，新台幣匯率被視為有價值的貨幣，短期內升勢恐難擋。

分析師表示，各地疫情又入高峰，紐約傳出有可能封城，市場憂心忡忡，年底長假在即，美股進入整理，台股今日跌破10日線，短期將偏向震盪整理，首先將看月線是否有，若是未能守住，不排除出現跌勢，操作上建議不要追高。此外，台積電17日除息、美國聯準會也將在當日凌晨宣布最新利率會議結果，是否調整購債組合或釋出可能調整時機，均須留意。

(時報資訊)