新竹科學園區成立40周年，聯發科(2454)董事長蔡明介獲頒 「竹科40傑出成就貢獻獎」，他表示，聯發科今年營收可超過100億美元，而相較於另外三位獲獎者張忠謀、曹興誠以及施振榮，自己是現在唯一「現役的半導體老兵」，最希望的就是看到有更多優秀人才可以投入此行列。

蔡明介表示，45年前參加工研院電子所積體電路技術轉移專案，要感謝當年決策者孫運璿資政和李國鼎資政的前瞻性產業政策和科學園區的規畫，促成之後聯電(2303)、台積電(2330)的成立，新竹科學園區以良好的經營環境，吸引了許多國內外科技人才，開啟了台灣半導體產業的時代。

蔡明介表示，很感謝張創辦人(張忠謀)、施董(施振榮)、曹董(曹興誠)做為產業開路先鋒的貢獻，替產業打下深厚基礎，在聯電時期，自己跟隨曹董學習到企業管理與競爭策略之道，至於聯發科的成立，由早期以光碟機晶片創業到進入手機晶片，由2G到今年5G SoC晶片、與各種終端產品晶片，都有很好的市場地位。

蔡明介表示，預計今年聯發科公司營收可超過100億美元，更進一步提升公司的產業地位，2020年台灣整體半導體產值在全球位居第二，今年的疫情更見證了半導體科技產品是工作、生活中不可或缺的角色，相比四十年前，我們在資金人才、管理、技術市場各方面都已具優勢基礎，而未來半導體技術仍會有許多創新和應用，待探索與突破。

蔡明介也幽默表示，很期待的是有更多優秀年輕人才懷抱當年我們一樣的熱忱，投入這個充滿挑戰的產業，追求個人成長與持續產業榮景，這也是做為今天得獎者中，唯一「現役的半導體老兵」最大的期望。

新竹科學園區歡慶成立40周年，新竹科學園區管理局今舉辦國際論壇，會中頒發傑出成就貢獻獎予張忠謀、曹興誠、宏碁創辦人施振榮及聯發科董事長蔡明介，肯定4人在科技業的卓越貢獻。

(時報資訊)