國民黨前立委沈智慧今起在立院門口絕食抗議反萊豬的「野薑花運動」，要求在行政命令自動生效前於院會記名表決。前國民黨主席朱立倫等多人今天也呼應沈智慧的訴求，要求用最快速度記名表決，讓每位立委勇敢的負起責任。
立法院24日要進行萊豬開放的行政命令闖關。朱立倫上午前往立法院大門口探視沈智慧時表示，沈智慧要求立法院不要再拖延、不要玩任何的遊戲，就直接用最快速度記名表決，讓每位委員勇敢的負責，對人民負責，這是一個非常理性的要求。
因此，他也要呼籲朝野，不管今天的執政黨、在野黨，大家就面對沈智慧的要求，勇敢的站在監督的角色，為民眾的食安負責任的投下一票，讓執政當局知道真正的民意是什麼。
早一步前往探視沈智慧的張顯耀也說，他呼籲立法院長游錫堃一定要在立法院記名表決，看看哪幾位立委支持萊豬進口，哪幾位挺身捍衛人民的健康，反對萊豬進口，在立法院留下歷史記錄。前台北縣長周錫瑋則表示，立法院記名表決是最基本的要求，若不敢記名表決就是心虛。
(中時 )
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