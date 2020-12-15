大目集團聲稱要引進如同電影《鋼鐵人》中的超炫透明顯示器技術，對外吸金16億元，主謀陳官享夫婦捲款潛逃後，陳的弟弟陳鶴文被查出幫忙遊說投資大目，一審台北地院依違反銀行法判他4年徒刑。案經上訴，陳鶴文因部分認罪，台灣高等法院酌減刑期為3年8月，可上訴。

判決指出，陳官享夫婦對外宣稱陳妻「容姐」是友達光電前執行長，2013年開始招攬投資最新科技透明顯示器，年利率少則18％，多則721％，為取信投資人，還在公司放了陳官享與藝人的合照。

由於電影「鋼鐵人」中透明顯示器十分具有科技感，又以為陳官享夫婦政商關係良好，政商界、藝人、警界、甚至黑道大哥等投資人誤信前景看好，紛紛砸錢投資，陳官享夫婦短時間內就吸金16億元，並潛逃出境。

檢調介入調查後發現，陳官享的弟弟陳鶴文在詐騙案中扮演遊說投資的角色，是吸金案的共犯，於是將陳鶴文起訴。一審陳鶴文否認犯罪，遭依違反銀行法判刑4年，沒收犯罪所得98萬元。

全案上訴高院，因陳鶴文針對部分犯行改口認罪，合議庭也認為陳鶴文的薪資所得計算有誤，也未斟酌沒收新制的過苛調節規定，遂改判刑3年8月，沒收犯罪所得50萬元。

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(中時 )