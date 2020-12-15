林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處特別設計製作「嘉義製材所」AR導覽軟體，將於12月19日阿里山鐵路通車108周年慶時發表啟用。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義製材所曾是日治時期範圍最廣大的官營木材產業基地，為讓民眾深度體驗林業文化，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處特別設計製作「嘉義製材所」AR導覽軟體，將於12月19日阿里山鐵路通車108周年慶時發表啟用，國內外旅客只要帶著手機或平板下載App，就能驚喜體驗過往歷史場景。

1913年竣工的嘉義製材所是日治時期範圍最廣大的官營木材產業基地，具有當時歐美最先進的設施及技術，承擔加工阿里山巨木成為「木材」的重要任務，因規模廣大，幾乎全自動化製材流程，讓製材所擁有東洋第一的稱號。

1941年中埔大地震震垮了第一代製材工廠，為了軍事及耐震需求，1942年立即興建了木構的第二代製材工廠，以求快速恢復製材作業，隨1963年禁伐政策施行，製材工作於1965年停止運作，但這些見證林業發展歷史的建築設施仍屹立存在，其中12棟更登錄為嘉義市歷史建築。

2009年起林務局陸續改善了周邊景觀，並修復了動力室(火力發電廠)、鋸屑室、第二代製材工場、乾燥室、手編工廠等風格獨具之經典建築，讓嘉義製材所成為一處深度體驗林業文化的場域。

2019年6月30日嘉義製材所開放入園，迄今人數已達23萬人，更成為學校戶外教學指定場所。製材所園區雖提供定時及預約導覽，但遊客仍難以透過建築想像當年的盛況，因此林鐵及文資處特別委託雲科大團隊設計了「嘉義製材所」AR導覽App，透過AR技術搭配動畫，一覽當年原木到木材的製作流程，尤其還特別設計中英日三種語音版本，讓國外朋友也聽得懂。

為忠實呈現當年東洋第一的榮景，林鐵及文資處花了2年時間進行系列調查研究，讓倒塌的第一代製材工場、消失的排煙道與煙囪、吊運木頭的天車、廣大的杉池等畫面，再透過精緻的3D建模與動畫，透過螢幕再度重現。

「嘉義製材所」AR導覽App IOS版與Android版預計12月19日上架，為了鼓勵大家下載了解林業歷史，App還特別設計了彩蛋「德製起重機」，歡迎大家一起來搜尋它的蹤跡，只要搜尋彩蛋並螢幕截圖，就可到服務台換精美小禮物，數量有限，送完為止。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處特別設計製作「嘉義製材所」AR導覽軟體，將於12月19日阿里山鐵路通車108周年慶時發表啟用。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

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