39歲盧姓男子13日下午3時許，在新北市永和區永平路住家內整理爺爺遺物，在住家陽台發現1枚有插銷、無保險握把的手榴彈。（翻攝照片）

39歲盧姓男子13日下午3時許，在新北市永和區永平路住家內整理爺爺遺物，在住家陽台發現1枚有插銷、無保險握把的手榴彈，他嚇得報警處理，警方通知國軍未爆彈處理組協助，所幸僅是訓練彈、內無火藥，化解一場虛驚。

據悉，盧男的爺爺為陸軍少將退伍，疑似將國軍用訓練彈帶回家中收藏，未爆彈處理組利用防爆毯包覆移除。

(中時 )