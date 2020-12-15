整理將軍阿公遺物 突掉出一顆國軍手榴彈嚇壞孫 15:012020/12/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 39歲盧姓男子13日下午3時許，在新北市永和區永平路住家內整理爺爺遺物，在住家陽台發現1枚有插銷、無保險握把的手榴彈。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 39歲盧姓男子13日下午3時許，在新北市永和區永平路住家內整理爺爺遺物，在住家陽台發現1枚有插銷、無保險握把的手榴彈。（翻攝照片） 39歲盧姓男子13日下午3時許，在新北市永和區永平路住家內整理爺爺遺物，在住家陽台發現1枚有插銷、無保險握把的手榴彈，他嚇得報警處理，警方通知國軍未爆彈處理組協助，所幸僅是訓練彈、內無火藥，化解一場虛驚。 據悉，盧男的爺爺為陸軍少將退伍，疑似將國軍用訓練彈帶回家中收藏，未爆彈處理組利用防爆毯包覆移除。 中職》向樂天說再見 鍾承祐加入富邦任二軍打教 吳彥廷搬回金手獎 打破花農紀錄 (中時 ) #國軍 #遺物 #手榴彈 #爺爺 #未爆彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中菜市場傳「隨機擄嬰」 少婦轉身驚見陌生男推走嬰兒車 16:292020/12/15 社會 小吃店驚見「冰霜辣椒醬」 網崩潰狂嘔加碼曝：撈過小強 14:522020/12/15 生活 年底收親戚紅包驚見三倍券 他見金額樂翻：不想努力了 22:562020/12/14 生活 嚇！外資期貨驚見警訊 散戶小心中彈 00:032020/12/14 財經 老兵史宗儀將軍訪金門 駐防紀念老照片話當年 18:332020/12/14 生活 獨》軍紀渙散 關指部士官酒醉大鬧KTV狂譙三字經毆傷警遭逮 10:312020/12/15 社會 老兵訪金門 駐防紀念冊贈縣府 04:102020/12/15 地方新聞 美女醫遇恐怖情人 前男友「性愛片傳YT」驚見自己成女主角 13:382020/12/15 社會 菜鳥記者踩到屍塊喊「好臭」 半夜驚見遺體主人坐床邊 15:352020/12/15 娛樂 競逐大洋 中法造航母 美組艦隊 04:102020/12/15 焦點新聞 兒整理遺物翻出「祖傳寶箱」！打開一看樂歪 父急勸：趕快報警 09:502020/12/14 兩岸 社會熱門新聞 「百岳經驗0」15歲少年帶5碗泡麵縱走能高安 原因曝光 - 社會 正妹啊乓直播當街被搶爆紅 影片遭起底 好友KTV內脫衣露奶 - 社會 加利口罩林明進「進爛布搞壞市場」與陸商黑心對話曝光 - 社會 獨》軍紀渙散 關指部士官酒醉大鬧KTV狂譙三字經毆傷警遭逮 - 社會 鴻彬大驚傳驟世 牽動地方勢力消長 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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