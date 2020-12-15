【愛傳媒左化鵬專欄】北部連日下雨，中部卻是艷陽天。專程南下彰化員林，參加母校僑信國小的花甲之慶。

一眨眼，母校也已經六十歲了。第一屆畢業的一群白髮老人，彷彿又回到了青春年少，來到校園，就像稚童投入慈母的懷抱。幾十年來，我們始終對母校，有說不盡的孺慕，也有說不盡的依戀。

我們第一屆畢業的同學，都比母校大十歲。母校，對我們而言，其實是年輕的後母。我們曾眼看她呱呱墜地，眼看她長大成人。

我們原先大多是員林國小的學生，民國四十八年，一場突如其來的風暴，才讓我們轉學到僑信，這是一個剛剛才誕生的學校。

那年的八月七日，台灣遭受有史以來最大的「八七水災」，中南部幾成水鄉澤國，到處哀鴻遍野。

全球各地的華僑，關心祖國災情，紛紛捐款賑災，政府將剩餘款項，在全省各地興辦小學，依序有僑忠、僑孝、僑仁、僑愛等十二所學校。

翌年八月，僑信國小落成，當時，只有校長、老師，沒有學生，不成學校，於是就從員林國小挑了一百五十個學生充數，我也是其中一百五十分之一，我讀了五、六年級，兩年後畢業。

少小離家老大回，今天來到母校，慶祝母校六十週年校慶。三十多位爺爺、奶奶、阿公、阿嬤，領頭高舉「第一屆校友」的牌子，在全校師生鼓掌歡迎下，精神抖擻的走過司令台，昔日的校園，已景物全非。

我已看不見當年上課的簡陋教室，聽不到昔日那朗朗的讀書聲，那時必須脫下鞋子，走過田埂，才能踏進校園，簡易的操場，也已闢建成一座寬闊的運動場。

前人種樹，後人乘涼，回顧當年，課餘，老師帶領我們勞動服務，冒著溽暑、寒風，拔除了一株株雜草，撿起了一個個碎石子，才有了一片可以玩躲避球的操場，這𥚃有我們的汗水，有我們的歡笑。撫今追昔，不禁有欣慰，有感慨。

兒童相見不相識，校園裡，一些六年級的學生從我們的身旁走過，我望著他們的臉龐，又拾回一些失去的童年時光。

明年夏天，他們即將畢業，我們將成為相隔一甲子的校友。我們當年唱的驪歌是「青青校樹，萋萋庭草，欣霑化雨如膏⋯⋯」，去中國化的今天，我不免擔心，也許這一代的學子，只會唱「青青校樹，芭樂蓮霧，鳳梨西瓜攏有⋯⋯」。

十年樹木，百年樹人。母校今年才六十歲，風華正茂，我們第一畢業的學生也不老，大家相期參加母校的百年校慶。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)