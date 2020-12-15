在2017年轟動一時的日本推特殺人魔白石隆浩遭控「搶劫強制性交殺人」等罪，15日遭東京地方法院宣判死刑。

因連續殺害9人，在2017年轟動一時的日本推特殺人魔白石隆浩遭控「搶劫強制性交殺人」等罪，今（15）日遭東京地方法院宣判死刑，他當時在神奈川縣座間市連續殺害9人，肢解遺體，並將屍體藏在自己的屋內。

He murdered nine people after luring them over Twitter. Now Japan has sentenced Takahiro Shiraishi to death. https://t.co/wfRYzpwdyk — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 15, 2020

日本共同社報導，30歲的白石隆浩今日遭東京地方法院立川支部以涉嫌謀殺、肢解9具遺體、在自己的公寓內藏遺體等罪名判處死刑。

檢察官的訴狀指出，白石隆浩自2017年8月至10月間，連續勒死及分屍8名女性及男性，受害者中年紀最小為15歲，最長為26歲，主要來自東京及另外四個地區。他也被控性侵所有女性受害者。

檢察官相信，在被害人表達自殺念頭後，白石隆浩透過推特訊息，向被害人承諾會幫助他們自殺，進而邀請被害人到位在神奈川座間市的公寓，之後將他們殺害。

白石隆浩的犯行最初於2017年10月曝光，當時警方為了搜尋東京23歲女子的下落而搜索白石的住家，赫然在他家中發現好幾個冷藏箱，裡頭還擺放屍塊，最後警方也發現失蹤女子就是其中一名受害者。

當時這起連續殺人案震驚全日本，引發中央政府及社群媒體發起對需要幫助的年輕人的支持。

檢察官在訴狀中要求法官對白石隆浩判處死刑，不過律師根據白石和受害人之間的訊息來往辯稱，白石在行兇前已經取得對方默許，認為白石的罪行較輕。

東京地方法官最終認定9名受害者並未同意白石將他們殺害，而且白石精神上完全該對9起凶殺案負責，法官更痛批白石的罪行「極其惡毒」。

白石先前已經表示，即便被判處死刑，他也不會再上訴。

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