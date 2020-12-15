摩根大通（JP Morgan）出具報告指出，蘋果最新手機iPhone 12 Pro高漲的需求持續使供應吃緊，而iPhone 12 Pro Max的需求正在放緩。

摩根大通分析師Samik Chatterjee在報告中指出，iPhone 12 Pro的交貨時間（ lead time）—亦即下單到送達的時間，正繼續增加，意味著直到新款iPhone發布之前，iPhone 12 Pro手機「最具持久力」。

與前一周相比，iPhone 12 Pro Max的交貨時間正在放緩，尤其在中國，顯示這個6.7寸機型的高階手機需求正在降溫。先前的研究顯示，iPhone 12 Pro Max的需求高於iPhone 12 Pro手機。

此外，iPhone 12與iPhone 12 mini的交貨時間也略有增長，不過這兩種型號的交貨時間仍遠低於兩款iPhone Pro手機。

在摩根大通追蹤的所有地區，iPhone 12 mini、iPhone 12和iPhone 12 Pro的宅配交貨時間均溫和增加，現在分別為4天、4天與28天，而iPhone 12 Pro Max的宅配交貨時間從上周的23天減少至20天。而到店取貨時間則依地區而異。

在中國，iPhone 12 mini宅配交貨為4天，iPhone 12為6天，iPhone 12 Pro為30天，iPhone 12 Pro Max的交貨時間則從22減少為15天。這4種型號的iPhone手機在中國都無法到店取貨。

蘋果尺寸最大的iPhone手機在推出後不久即達到巔峰，與先前的發展趨勢一致，iPhone 6S Plus、iPhone 7 Plus、iPhone XS Max、iPhone 11 Pro Max都出現相同的銷售走勢。

(時報資訊)