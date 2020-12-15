日系美食夯度不減，全家便利商店(5903)自12月16日起祭出台日美食雙饗宴，去年冬季與東京超人氣「屯京拉麵」聯名，今年再度回歸，因應國人冬天愛吃辣，推出「麻辣豚骨風味拉麵」等5款商品，並瞄準消費者宅居自煮頻率增加，獨家聯名推出冷凍調理食品，希望成為業績推手。

氣溫驟降，「暖食」商機湧現，全家便利商店自12月16日起祭出台日美食雙饗宴，全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，隨著氣溫下降，熱湯系商品包括湯品、湯麵與鍋物，今年業績對比去年已成長30%，掌握暖食需求，繼去年與日本超人氣拉麵品牌「屯京拉麵」合作，推出東京豚骨與味噌風味拉麵受好評，因應國人冬天愛吃辣的習慣，今年再全新推出「麻辣豚骨口味」；且觀察到冷凍食品易保存、輕鬆煮的優勢，成為消費者日常小囤貨的首選商品，故於12月23日起於全+1行動購推出屯京拉麵冷凍調理包，以及冷凍日式唐揚雞，讓消費者即便在家也能享有道地的日本風味。

瞄準消費者宅居自煮頻率增，全家再獨家聯名推出冷凍調理食品，與嘉義霸主「林聰明沙鍋魚頭店」獨家開發「林聰明香辣沙鍋菜」，以及與道地日式家庭餐廳RoyalHost「樂雅樂」，推出媽媽煮藝冷凍杯裝咖哩系列；此外，觀察國人冬季愛吃鍋，全家便利商店於全台300間超市型店舖販售「田園養生蔬菜盤」、「番茄蔬菜鍋物盒」，希望能搶攻冬季「暖食」商機。

全家11月合併營收為71.5億元，年成長9.07%，累計1至11月合併營收為781.03億元，較去年同期成長9.94%；全家表示，年菜預購持續加溫，民眾對濃郁型鮮食、熱飲需求增加，聖誕節、跨年等節慶商機，可望挹注12月銷售。

(時報資訊)