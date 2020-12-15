記憶體品牌十銓(4967)宣布成功打造DDR5消費型記憶體，並率先攜手ASUS、MSI等主機板大廠，提供記憶體偕同主板廠相關部門進行驗證。

十銓快速因應市場需求變化，在DRAM世代交替的關鍵時刻，整合最新的研發技術搶先推動DDR5記憶體發展，已成功領先各模組廠打造出DDR5消費型記憶體的Engineering Sample，將迎接DDR5新世代來臨。

目前十銓科技打造出的首波DDR5記憶體規格暫訂為單支16GB 4800MHz 1.1V，十銓並已與ASUS、MSI、ASRock、GIGABYTE等各大主板廠聯繫，提供記憶體偕同主板廠相關部門進行驗證。此階段驗證完成將可代表DDR5標準型產品頻率成功超越DDR4超頻型產品，於記憶體演進歷程邁進一大步。

預期從DDR5初期開始，消費者不需進BIOS開啟超頻功能，安裝完記憶體，直接開機使用即可達到DDR4超頻後的高效能表現。

(時報資訊)