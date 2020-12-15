許多新人婚禮籌備婚期間總會談到「聘金」的問題，雙方家庭也會因為觀念不同起爭執，就有一名即將完成終身大事的女網友，日前上網發文表示，夫婚夫因為不滿娘家想收36萬元聘金，氣得怒嗆：「根本是在賣女兒」，此文引起網友熱議。

這名女網友在「靠北婚姻2.0」臉書粉專PO文透露，雙方家長最近在籌備結婚期間，為了聘金談不攏大吵一架，原因是，娘家提出要收36萬聘金，可是這筆錢是用在日後到月子中心坐月子，剩下的錢則用在寶寶的開銷，詢問網友「這樣很過分嗎？」。

可是未婚夫卻認為媽媽私吞這筆聘金，還形容如此行為「根本是在賣女兒」，讓原PO委屈的說，自己並沒有嫁妝，因為母親認為只是以另種方式，把這筆錢運用在夫妻倆身上，由於自己無法解決這個問題，才會上網求助。

網友看到PO文紛紛留言表示「這種錢也要計較，不如各自再找適合的」、「36萬就叫賣女兒不要笑破人家的嘴了」、「是拿不出36萬聘金吧！還扯人家賣女兒」、「妳媽不過份，要是對方拿不出來，那不要結了」、「用在你和小孩身上，又不是你媽媽拿去自己用」、「覺得36萬就可以買人家辛苦養大的女兒，這種男人，放生最好」。

也有網友認為「男方看到的是女方收了聘金，女方是覺得這筆錢也是全給女兒，沒有收走，你可以跟未婚夫說，不收的話 那麼月中和小孩開銷他要全付」、「所以為何要收聘金，不收不就沒問題，這些錢先用來投資，不是更好」、「可以理性點嗎？別一面倒，娘家給了啥嫁妝」、「要收聘金就要給女兒嫁妝，習俗不然就是賣女兒」。

(中時新聞網)