行政院長蘇貞昌今（15）日赴立法院備詢，國民黨立委徐志榮突然唱起童謠，指出苗栗卓蘭一名老先生已申請到相關執照，沒想到蓋了房子後卻被告知違法必須拆除，並開罰200多萬，訴願也遭駁回，讓他抑鬱寡歡，不久後去世。對此，蘇貞昌承諾會請經濟部長王美花了解全案，若錯在行政機關，就不必如此。

徐志榮質詢時突然詢問蘇貞昌及王美花，有沒有聽過童謠「王老先生有塊地」，接著現場就唱了起來「王老先生有塊地～咿呀咿呀喲～」指出苗栗卓蘭一名詹老先生，在自己土地上蓋了一間農業設施，但在完工前8天，第三河川局的巡查員告知，這間房子蓋在河川治理區域上必須拆掉，且還被開罰205萬元。

徐志榮指出，此案並非違建，詹老先生有卓蘭鎮公所的農業設施容許使用同意書，也有苗栗縣政府核發的建照執照，連公所、縣政府都不知道該處是河川治理區域，土地所有權人怎麼會知道？詹老先生不滿，告到行政院訴願委員會，結果被駁回，訴願委員會卻沒有隻字片語歸責於公務機關。

徐志榮透露，被罰後，詹老先生的孩子也不敢跟老父親說，等詹老先生有天到農會領錢時，才得知戶頭被查封，之後便抑鬱寡歡，不到2、3個禮拜就去世了，太太也在不久後過世，孩子認為不能讓爸爸帶著債務上西天，湊了205萬繳清罰款，才到行政院訴願委員會。

根據行政罰法第七條第一項規定，違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰；第十一條規定，依法令之行為，不予處罰。徐志榮痛批，這是什麼訴願委員會，無情無義，冷血的委員會，「比NCC還更死，他叫NCC死啦！」

蘇貞昌仔細聽完徐志榮陳述後表示，應該是錯在發建照的地方政府，那責任就不該歸責於當事人，會特別請王美花部長了解整個案子，如果錯在行政機關，就不必堅持要這樣做（開罰）。

(中時新聞網)