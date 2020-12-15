台股周二開低震盪殺低，受制外資等法人在耶誕節長假前，以股票換鈔票，向下摜壓不手軟，使台積電、股王大立光、鴻海、國泰金、富邦金、台塑四寶等，多臉色鐵青；另外，電子次族群如被動元件、PCB、矽晶圓、MOSFET及二極體等也遭逢短線獲利回吐賣壓打擊，使盤勢向下探底欲振乏力。

集中交易市場加權價指數終場大跌142.53點，報14,068.52點，除5日線逐漸拉遠外，還跌破10日線、14,200點與14,100點，單日跌幅1%，成交量較昨擴增，放大至2,730.17億元。

重量級集團短線站在多方者，僅中華電、亞泥、日月光投控、長榮航與華航等，都逆勢收紅，統一股則力守平盤，餘皆臉色不佳。不過，不少散戶看準盤勢拉回，逢低在盤中零股交易市場積極卡位，包括電子、金融等股仍是小額投資人存股的理想標的。

迄收盤前的13：28止，台積電盤中零股交易累積達98萬5023股；聯電達25萬4901股；國巨達20萬1220股；聯發科達4萬8816股；玉山金達22萬0929股；富邦金達4萬8700股；兆豐金達4萬2958股；第一金成交5萬8341股；友達達4萬3617股。

櫃買市場方面，短線生技、電子雙主流重挫，而紡纖、化學、電機、鋼鐵、營建、航運與觀光等族群，也都表現疲軟，使盤勢開高殺低，終場指數大跌1.86%，報176.93點，成交617.48億元。

業內人士指出，美股近期在高檔整理後，竟逐漸呈現盤跌走勢，使包括台股在內的亞洲新興市場上檔承壓，加上台股等新興地區股市，短期的波段漲幅已大，因此短線適度向下修正，化解技術面過熱疑慮，不失為休息係為走更長遠的路的法則。

另外，近期歐美與日、韓等地區新冠肺炎似再度捲土重來，且有擴大封城趨勢，使短多憂心景氣復甦將再受打擊；不過，新冠疫苗將在耶誕節前後，陸續量產，使全球疫苗有機會漸次獲控，或不致如今年上半年般封廠又封國，至少目前看到的趨勢，是景氣仍處向上復甦的道路上前行，後市不必太悲觀。

(工商 )