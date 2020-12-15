記者跑社會新聞難免會碰到各式各樣的命案，在現場都要保持敬畏的心，寧可信其有，也不要誤犯禁忌，然而資深媒體人許聖梅就分享，她剛開始跑新聞時，還曾期待看到屍體，結果在過程中觸犯到禁忌，半夜竟然遭遇到科學無法解釋的超毛事件。

許聖梅在節目《震震有詞》透露，她剛入行就接到分屍案消息，當時還是菜鳥的她一聽就興奮騎車衝到現場，沒想到到場後一腳踩在亡者的腳上，還嫌棄地說了一句「好臭」，等採訪結束，許聖梅和攝影師要離開，卻發現車子發不動，現場禮儀師連忙要她去買金紙「不然妳過不了今晚」。

許聖梅這才知道大事不妙，拉著同事跪下祭拜亡者，車子這才終於能發動，攝影師也大叫她的名字，要她趕快離開現場，本以為事情就這樣落幕，沒想到她晚上回家睡覺後，半夜醒來竟看到亡者坐在她床邊，全身也動彈不得，就這樣直到天亮，之後更出了車禍。

許聖梅分享過去遇到的驚悚經驗。（圖／翻攝震震有詞）

對此，命理師謝沅瑾老師表示，除了許聖梅觸犯禁忌，同事叫了許聖梅的名字也是禁忌之一，同時也分享曾有名女藝人搬進新租屋處，竟莫名其妙上吊，還好老公剛好回家救了她一命，事後女藝人還完全不知道發生什麼事，詢問之後才得知原來前一任屋主上吊輕生了，就和她上吊的位置一樣，差點就被抓交替。

(中時新聞網)