刑事局根據165資料分析發現，有大量被害人向警方報案稱遭寰宇國際貿易有限公司所推出的ENAI投資商品詐騙，偵查第七大隊報請桃園地檢署指揮偵辦後，將41歲施姓主嫌等29人逮捕到案，初步清查共有432人被害，總損失金額達1億6527萬元。

警方調查，該吸金詐騙集團虛設寰宇國際貿易公司，透過臉書社團或交友軟體等方式誘導被害人，聲稱下載「ENAI智能搬磚對沖套利」APP，僅需每日將外掛程式打開，機器人即可自動在交易所做對比特幣的沖搬磚套利，並保證每周獲利20％至30％。

被害人依LINE客服指示匯款至指定帳號，初期該APP佯裝正常出金，民眾遂投入更多資金以獲取更大利潤，直至今年7月6日該公司無預警對外公告，聲稱網站遭到土耳其駭客攻擊，APP會員所投入的資金已全數被劫走，投資民眾始驚覺受騙向各警察機關報案。

警方發現，嫌犯透過多名人頭擔任空頭公司負責人，向第三方支付業者申請代收代付服務後，取得虛擬帳戶交易平台帳號，供被害人匯款使用，然後再以臨櫃或ATM提款等方式將贓款領出。

專案小組共執行4波勤務，搜索涉案公司及嫌犯住處共28處，當場查扣手機、電腦、合約書及公司帳冊及帳戶、現金130萬元等贓證物。全案訊後，依銀行法、詐欺及洗錢等罪嫌移送法辦。

(中時 )