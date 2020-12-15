徐乃麟15日主持華視《天才衝衝衝》，他12日開心嫁出二女兒徐廷瑀，談到女婿吳柏嘉相當滿意，「女婿1個禮拜都會來家裡吃飯3天左右，本來就像是一家人，滿有定性的1個男生，我們都把他當作自己的孩子」。他曝小倆口在爬山時求婚，吳柏嘉爸媽後來也到家裡見面，婚期半年前就定下來。至於為何如此低調，他表示：「真的是家裡面的事情，不想叼擾大家。」

徐乃麟沒特別給女兒嫁妝，但談到未來財產分配笑稱，「沒有給嫁妝，讓他們自己先努力，我對三個孩子一定會公平公正，價值觀跟用錢的態度很重要，讓他們自己先去持家。」他提及婚禮主要由新人自己出錢，他只是幫忙部分費用，像是燈光音響這一塊。當天大兒子徐新洋跟女友Soa宋蕊安也現身幫忙招待，被問是否期待好事接連，他笑回：「我當年30歲結婚，他明年也要30歲了，但男生到37歲結婚都不嫌晚，希望他們經濟基礎更穩定之後再結。」

張文綺為信仰守貞。（華視提供）

徐乃麟回憶與女婿首次見面，「他看到我應該不會緊張，不然會不敢追我女兒，當初朋友的太太在那邊學畫，因為都是學藝術的，所以介紹兩人認識，後來就看對眼了」。徐廷瑀夫妻經營畫室收入相當穩定，「學生已經人滿為患，做教育這塊滿好的，我女兒英文不錯，還可以做雙語教學」。

另一位主持人張文綺14日被黃子佼說溜嘴，提及接下黃子佼夫妻伴娘任務的她可能好事將近，她談到小5歲的同門師弟男友紀詠勳笑說：「我接收上帝的感動才能結婚，而且結婚其實沒有那麼簡單，要以穩度的基礎建造一個家，我們還要上婚姻的課程，現在就是專心拚工作」。她嚴格遵守信仰守貞，目前已禁慾2個月，但對於是否會在黃子佼之前結婚，她沒有正面回答。

(中時 )