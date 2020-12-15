受到近期營建工地開案量大增影響，營建業職災量也居高不下，據職安署統計，截至今年11月為止，營造業已有132人罹災，雖然相較去年同期的155件已有減少，但罹災人數仍占整體行業人數半數，勞動部除了擬修正營造業安全設施標準保障勞工外，也與部分營建公司啟動「高階主管座談」，希望減少營造業職災。

據統計，多數在營建業工作場所職災致死為「墜落、滾落」，勞動部職安署啟動修正「營造業安全衛生設施標準」，包括新設廠房屋頂邊緣與周圍應設置護欄，及易踏穿屋頂應設堅固格柵等防止勞工墜落永久性設施；針對施工架、擋土支撐、模板支撐及橋梁工作車之構築及拆除，也增列應由營造廠專任工程人員或相關執業技師妥為設計，避免結構性破壞。

職安署職業安全組組長李文進提及，由於今年開工案量較大，營造業職災多，針對公共工程部分，納入減災平台內，並要求各相關部會提出減災策略，每季還要檢討成效；民間的營建業則啟動高階主管座談，並運用如無人機、人臉辨識等方式輔導管理員工。

李文進指出，如有營造公司今年陸續發生多起重大職災，因而通令全國職安相關單位針對該營建公司加強檢查，近期也啟動座談，希望能夠減少職災量。

(中時 )