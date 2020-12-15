行政院長蘇貞昌。（資料照／行政院提供）

13日行政院長蘇貞昌買漫畫給孫女，卻被發現發票打上統編，遭質疑是否想報公帳。對此蘇貞昌否認有意報帳。國民黨立委李貴敏今天建議蘇貞昌公開所有院長特別費發票以自清，但蘇貞昌婉拒，而給出的理由竟然是持續討論對行政穩定不是好事。

李貴敏今天在立法院質詢時指出，行政院已不是首次因為發票打統編遭外界質疑，之前行政院發言人丁怡銘向被他抹黑的皇家傳承牛肉麵店業者道歉購買牛肉麵時也被抓包打統編，蘇貞昌宣稱是下面的人所為，但事情發生一次後總要改進，如果仍持續發生，就會讓民眾擔憂。

李貴敏指出，也許這次不是蘇貞昌下的指令，但同樣的事情一再發生，蘇貞昌的用人是否出問題？她唯一能幫蘇貞昌想到的解套方法，就是公布行政院長95萬元特別費的全部發票，讓民眾檢視有沒有不當報帳的情況。

李貴敏還指出，如果蘇貞昌能攤開特別費給民眾看，民眾就知道這次只是擦槍走火的意外，倘若不公開要如何解決民間疑慮？尤其現在PTT八卦版還禁止討論此事，更進一步增加民眾的質疑。如果這是首次發生，可說是意外，但丁怡銘的事情才發生不久，今天又發生。

蘇貞昌回稱， 自己帶領著龐大的團隊，身為院長不會管到那麼細的事，他旁邊站了誰、前置作業說了甚麼，他不可能知道。

李貴敏建議，那就把一切攤開在陽光下，就像財產申報、陽光法案一樣。對此蘇貞昌表示，自己這輩子差不多都是攤開的，都經過檢驗，今天他做為行政院長該有甚麼費用或支出，都有紀錄會經過審計程序，但他若為了一次發票的事情又去燒一把更大的火，持續去討論，對行政穩定，不是好事，但他做的事情，都禁得起檢驗。

(中時 )