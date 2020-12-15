天氣變冷，讓人好想和另一半窩在一起取暖，單身的人也更想脫單！但是天不從人願，運勢命理老師艾菲爾點名以下3個生肖在農曆過年前桃花運低落，有伴的人可能發生爭執，單身的人甚至有真心被糟蹋的狀況發生！

▍第三名：生肖兔

生肖兔在農曆年前感情運勢不如預期，單身者不適合太主動，你的過度積極可能會造成對方的壓力，反而破壞了之前兩人曖昧的情緒，將對方嚇跑。有對象者，這段期間將是關鍵期，你們常常會為了芝麻大小的事起爭執，而且雙方都不肯退讓半步。如果不好好溝通，將進入長期冷戰，導致感情生變，最壞的結果就是恢復單身。最慢要等到2021年農曆3月桃花運勢才轉旺。

▍第二名：生肖羊

生肖羊在農曆年前會有一波感情壓力，這壓力來自於家人頻繁向你催婚。單身的你已經夠可憐了，面對家人的壓力，你只覺得自己不是不想找對象，而是根本找不到理想的對象，這讓你十分沮喪，甚至對自己失去自信心。有伴侶者，你們會經常出現矛盾與分歧，兩人對未來的看法不一致；你也覺得對他越來越沒有安全感，最慢要等到2021年農曆4月桃花運勢才轉旺。

▍第一名：生肖馬

生肖馬在農曆年前面對感情有點力不從心，單身的你一直很積極的想找尋一段穩定的感情，然而愛情是無法強求的，緣分未到或是真心錯付，是這段期間最容易發生的狀況，建議你這段期間還是寄情於工作中，還比較能找到成就感。有伴侶者，你最近很容易受到旁人閒言碎語的影響，讓小倆口產生不必要的誤會，相信你自己愛的人吧！最慢要等到2021年農曆2月桃花運勢才轉旺。

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(中時新聞網)