美國選舉人團14日投票，民主黨拜登最終拿下306票，川普232票，拜登確認將入主白宮。對此，國民黨立委陳以信表示，有學者指出拜登當選後，將採對大陸採軟圍堵策略，他認為這種說法不準確，因為拜登外交策略對中是不冷戰不脫鉤，所以兩岸不可能再走對抗態勢，他觀察總統蔡英文在明年的元旦談話可能會對中釋出善意。

陳以信今在網路政論節目《雲端最前線》上表示，美國總統選舉大勢底定，也也開始進行交接，他認為翻盤的可能性幾乎不可能存在。因此，現在外界也開始關注拜登上台後兩岸局勢也將一變。

對於台灣有學者認為拜登對中將採「軟圍堵」外交策略，陳以信認為，拜登雖強調多邊合作，認為大陸雖是競爭者，但在某些領域上仍要合作，那如果還要合作，就不會是圍堵，因此他認為這種說法並不準確。

陳以信更表示，拜登一再強調多邊主義的重要性，目的不是要圍堵特定的國家，或是中國大陸，而是希望在多邊合作下找回美國在世界的主導性。拜登團隊也明白指出，美國在多邊主義下將不採冷戰策略，因為大陸和蘇聯不一樣，不能用冷戰方式來看待中美關係；且美國和大陸經濟很多地方有相互聯結，不可能完全脫鉤來區分新的生產供應鏈。

陳以信直言，過去川普政府對大陸有一個積極目的性，所以台灣在很大程度上被川普當做棋子，當做刺激北京的存在。這種情況在拜登上台後，會大幅降低，他預期拜登對大陸和對台灣事務會適當脫鉤，所以未來美中關係會走向和緩，美台關係將走向低調。

陳以信強調，這也將影響未來兩岸關係，因為一個和緩的美中關係，無法支撐一個激烈的兩岸關係，現在美國也希望兩岸能開始對話，這在以前的川普政府是看不到的。他認為，蔡英文在明年的元旦談話應該會有善意的表態。

(中時新聞網)