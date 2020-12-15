超冷有感！今(15)日清晨氣象局新北富貴角自動測站測得最低溫12.7℃，人工測站則是桃園新屋13.8℃，全國共有12人工測站測得入冬以來最低溫紀錄，雖然周四(17)、周五(18)會有短暫回溫空檔，但周六(19)另一波東北季風將再增強，下周一(21)晚間到至下周三(23)局部地區不排除受輻射冷卻影響，早晚氣溫會再降。

氣象局預報員官欣平表示，今日清晨新北富貴角自動測站測得最低溫12.7℃，台灣本島平地12人公測站也測得入冬以來最低溫，依序為新屋13.8℃、淡水14.1℃、新竹14.6℃、基隆及蘇澳15.0℃、板橋15.1℃、宜蘭15.4℃、台東及梧棲15.5℃、嘉義15.7℃、台南16.3℃、高雄17.8℃。

官欣平指出，本波冷空氣將持續到周四，這段期間基隆北海岸、東北部宜蘭及大台北山區將有持續性降雨，並可能伴隨局部性大雨或豪雨發生，迎風面東半部及恆春半島也有局部短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴。

官欣平指出，周四之前北台灣低溫約落在14至15℃，沿海空曠或近山區可下探13℃，中南部地區約17至19℃，周四、周五冷空氣減弱，北部降雨轉為趨緩。

不過周六另一波冷空氣南下增強，降雨再轉明顯，下周一、二為主要受影響時間點，最冷預計和這周相當，根據氣象預報模式，中南部由於水氣較少，局部地區不排出有輻射冷卻效應發生，具體低溫會到多少度仍待持續觀察。

(中時 )