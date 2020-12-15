2021年基隆市元旦升旗典禮將在仁愛區成功國小操場舉行，現場準備4500包限量設計款口罩。（陳彩玲攝）

2021年基隆市元旦升旗典禮將在仁愛區成功國小操場舉行，現場準備4500包限量設計款口罩。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

2021年基隆市元旦升旗典禮將在仁愛區成功國小操場舉行，現場準備4500包限量設計款口罩，一包裝有三種不同款式，免費發送，市長林右昌邀請民眾一同參與，送走多事的2020年，迎接充滿朝氣的2021年。

林右昌表示，海洋廣場目前正在整修中，因此將2021年元旦升旗典禮舉辦地點改在成功國小，近年成功國小周邊及高架橋下持續推動環境美化和空間整建，在橋下設置健身器具、籃球場、極限運動場地，一改原本髒亂空間，更獲「2019第七屆台灣景觀大獎」公園綠地或公共開放空間類優質獎。

林右昌說，今年也特別設計口罩做為活動紀念品，總計4500包，一包有三種不同款式，分別是「日出彩虹款」、「元氣活力款」以及「保庇平安款」，數量有限，邀請市民一同參與，用歡喜的心情送走2020年，迎接嶄新的2021年。

社會處長吳挺鋒指出，為鼓勵市民參加，公車處將加開各區專車接送，自行駕車的民眾，也能善加利用周圍停車空間，此外，升旗典禮更有代天宮氣勢萬鈞的太鼓及薩克斯風表演、「岜溰文化原舞集」原住民族年輕人們的傳統樂舞演出，今年由成功國小同學領唱國歌、由暖暖高中學生擔任升旗手。

市府表示，活動最新資訊，除了可以透過基隆市政府的LINE官方帳號得知外，也能搜尋臉書「台灣頭、看日出─基隆市110年元旦升旗典禮」活動專頁，獲得第一手消息。

(中時 )