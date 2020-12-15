防疫封鎖勝過疫苗利多，美股動盪，標普500指數收低，道瓊工業指數失守盤中觸及的歷史高點，震盪波及台股，周二開低4.72點，雖在晶圓雙雄走高帶動下一度翻紅，但部分投資人先行出場，台積電(2330)、聯電、鴻海、大立光爾後全熄燈，指數跌勢擴大超過百點。面板與航運股拚穩盤，其中華航擁疫苗運輸題材的聯想，觸及漲停板；中場過後，造紙、航運股搭擋持續守護台股，鋼鐵股也出一己之力，燁輝一度漲停，海光股價連四揚，可惜題材股難抗空，最終一一落難，收盤台股下跌142.53點，為14068.52點。今日外資(不含外資自營商)賣超165.2027億元，投信賣超1.8064億元，自營商賣超41.6278億元，三大法人賣超208.63億元。

外資年底結帳賣壓出籠、資金大撤退，今日鎖定電子及金融權值股大賣，引發加權指數一路重挫，高價股成為主要殺盤標的，股王大立光小跌、但股后矽力-KY大跌2%以上，譜瑞-KY、力旺、世芯-KY、玉晶光、國巨、璟德、弘塑、M31、群聯、牧德、聯亞等200元以上高價股，賣壓不輕。金融股則由富邦金、國泰金、元大金、上海商銀等大型股領跌，類股指數跌逾1%。傳統相對抗跌，運輸股早盤齊飆，類股指數攻高到87.88點，上半場長榮(2603)攻至30.5元，陽明(2609)則上漲到16.5元，僅差一檔即亮燈漲停；航空股今日跟進海運股的漲勢，華航(2610)開盤不久即衝上漲停板價；不過近期漲幅已大，加上大盤不振，獲利了結賣單湧出，雖然華航、長榮航、陽明收高，但長榮下跌2.72%。造紙股全場獨秀，榮成(1909)Q4旺季動能看旺，股價起飛，今日收高近4%，華紙(1905)、永豐餘(1907)、正隆(1904)漲幅皆超過1%。

10月底至今，美台股市不斷創高，為確保績效及聖誕長假將至，結帳賣壓出現，上週三起美股四大指數及個股出現漲多拉回，近期恐仍有賣壓。台股與美股聯動性高，近來美股回跌，短線台股指數及個股賣壓浮現，今日台股最低來到14053點，跌破14100點與10日線，5日RSI為38.12，10日RSI為55.73，9日K值為58.71，9日D值為74.12，20日乖離率為0.54。外資今日賣超165.2億元，連5交易日賣超；12月已過半，外資累計在台股賣超金額逼近300億元。

不過投資專家認為，適度修正有利後市，萬四大關目前有強力支撐，預期美股、台股及個股股價仍有機會表現，拉回可逢低為明年元月紅包行情布局。其中，因資金行情、新冠疫情使得在家上班上課等產品需求大好、上半年出貨不佳的各項產品也都集中在下半年出貨、工廠產能不足導致部分電子零組件缺貨及8吋晶圓代工缺貨及漲價，相關個股修正後仍有機會上漲。

(時報資訊)