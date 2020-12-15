長榮(2603)今日兩艘12,000 TEU級F型貨櫃輪交船，分別為韓國三星重工建造的「長永輪」(Ever Forever)，以及日本今治造船廠竣工的「長至輪」(Ever Far)，投身國際物資疏運任務。未來隨著新船陸續投入營運，長榮將逐步汰換老舊的自有船舶，並歸還到期的租船，持續進行船隊汰舊換新，強化市場競爭力。

「長永輪」投入長榮的亞洲-美國東岸(AUE)航線，彎靠廈門、高雄、香港、鹽田、巴拿馬箇朗貨櫃碼頭，及美國的薩凡納、紐約、諾福克、巴爾的摩等港口。

「長至輪」配置於華南-台灣-美國西岸(HTW)航線，服務範圍涵蓋高雄(後續航班靠泊台北港)、廈門、香港、鹽田、洛杉磯、奧克蘭等港口。

受到新冠肺炎疫情影響，今年的貨櫃航運市場除了原本經濟活動與民生需求的相關貨品外，另外增加許多防疫物資與居家工作等生活型態轉變所需的商品，導致全球多數航線貨量急遽攀升，市場運能吃緊，長榮這兩艘新船的投入，對於求艙若渴的客戶而言，猶如一場及時雨。

長榮在船隊規劃上進行超前佈署，今年已經投入16艘全新貨櫃輪，包括7艘12,000 TEU級F型船及9艘1,800 TEU級C型船。目前尚未交付的新船訂單包括10艘24,000 TEU級A型船，13艘12,000 TEU級F型船，14艘2,500 TEU級O型船，及16艘1,800 TEU級C型船，共計53艘，預計在2022年底前陸續交付。

(時報資訊)