苗栗縣竹南鎮林姓民眾，日前向橫山分局芎林分駐所報案，稱他的皮夾掉了，內有1張僅存的曾祖母照片，對他非常非常重要，拜託警察先幫他找一下，他馬上趕回來找！線上警網獲報半小時就在路上尋獲皮夾，讓他感激不已。

芎林分駐所員警郭典穎是10日晚上9時許，接到林男報案電話時，先安撫焦急的林男，要他陳述事發經過，了解他開車要上國3時，先到芎林文德路超商買東西，開車門將東西放入車內時，將錢包放在車前擋風玻璃上，忘了拿取就將車開走，回家發現皮夾不見，可能掉在路上。

郭員通報線上巡邏員警李承祐和黃俊瑋，2人沿林男指稱行經路線尋找，半小時後在文德路往富林路口的正中央路面發現該皮夾，確認是林男所有，郭員也電請林男到分駐所領回。

林男欣喜萬分到分駐所內，打開皮夾首先確認的不是證件或是金錢有沒有損失，而是看那張他珍藏已久的曾祖母照片還在不在。林男頻頻感謝警方說，曾祖母已經過世，這是曾祖母唯一留下的照片。

橫山分局分局長羅裕城提醒民眾，開車前應注意車輛周遭有無小朋友或動物，以免因視線死角造成傷亡，其次物件遺失路上，切勿單人一面開車、一面視線低垂搜尋，以免分心發生追撞等交通事故。

(中時 )