「2021台南市耶誕跨年系列活動」相關交通管制示意圖。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

「2021台南市耶誕跨年系列活動」將於本周末18、19日2天在台南市永華市政中心開唱，市府交通局15日公布交通管制相關措施指出，屆時將管制南島路（建平路至中華西路），建平路（建平11街至永華路），府前路（建平路至府前四街）東向車道，東、西南榕大道全段，管制時間分別是18及19日的13時起至24時止。市府提醒穿越性車流的用路人提前改道，汽、機車改走外圍替代路線華平路、民權路、金華路、西門路與健康路，避免永華市政中心周邊的中華西路、永華路段壅塞。

交通局長王銘德表示，本周18日、19日交通管制路段，計有建平路（建平11街到永華路），府前路（建平路到府前4街）東向車道，南島路（建平路至中華西路），西南榕大道（南島路到永華路），東南榕大道（南島路到永華路），禁止停車路段為17日18時到20日04時，道路封閉時段為活動當天13時到當天晚上24時止。因應人潮聚集，警察局也會視當天交通狀況彈性管制府前路（府前4街到中華西路）。

王銘德指出，本次活動將於永華路（建平路至文平路）西向路段實施公車專用道，該路段將禁止左轉，特別呼籲用路人注意，並優先禮讓接駁車，市府將確保活動接駁車順利疏運旅客，也呼籲民眾多多搭乘大眾運輸到達會場。

(中時 )