在選舉人團14日投票後，拜登仍以306票之姿準備入主白宮，總統川普要翻盤機會微乎其微。對於連任失利，雖然傳聞川普稱將在拜登就職當日就宣布競選2024年總統大選，不過美媒《Political》分析指出，川普近期向外界透露有意競選2024年總統大選的真正目的並非尋求重返白宮，反而是為了確保「受關注」的方式。

川普近期向外界透露有意競選2024年總統大選的真正目的並非尋求重返白宮，反而是為了確保「受關注」的方式。

報導指出，根據2名知情人士透露，川普已花費數日，向數十位甚至更多政治上的盟友尋問「未來兩年如何保持在華府政治對話圈內」，並表明他計畫再次競選總統，不過競情仍艱困的話，不必到2024年，2022年他就不會再選下去。

另外根據近替川普打2場選戰的共和黨人們透露，實際上，川普在此時向旁人討論競選2024大選目前只是興趣，但他彷彿真的正在發起競選一樣，且他最後仍可能將那些挑逗選民胃口的言詞，轉成真正行動。不過，一旦正式參選，也意味川普勢必將面臨一堆他所不願意面對的事務，例如公司財務公開、建立競選相關的基礎建設，也可能再次面臨吞敗。

不過，單單藉由放話競選2024測水溫、而並沒有實際上執行競選計畫或成立競選團隊的話，確實可以替川普在未來2年內增加關注。對川普而言，受到關注有助於維持他的事業，特別是自他當選總統後損失了上百萬美元；此外，受到關注也有助於他未來數年內必須還清的債務，甚至讓有心要調查川普過度吹捧資產的調查人員們失信。

報導稱，川普在2016年大選前早已試過此一策略，他曾在1980年代末期就透露他有興趣參選，但最後退出。一名前任白宮幕僚透露，「放話競選讓他成為總統候選人，也讓他成為檯面上選項之一，並藉此持續獲得關注」。

(中時新聞網)