想要體驗智慧家庭不知道該從何著手？小米台灣聯合文創設計飯店承億文旅，在全台6家分館分別打造了一間小米智慧主題房，可說是消費者們體驗智慧家庭的最佳實驗室。而且除了直接預定入住，2020年12月15日至12月30日（不含12/24-12/25）之間開放旅客參觀，可以體驗最完整的小米智慧家庭用品。當然也可以選擇入住，讓你在休假期間悠閒、無時間負擔的盡情體驗。

根據小米說明，本次期間限定的小米智慧主題房，在承億文旅旗下6間分館，也就是嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道，以及墾丁雅客小半島都各有一間，通通佈置了29個小米智慧家電選項，開放參觀期間，可以完整體驗29項小米智慧家電，涉及五大類別：（一）智慧影音體驗：小米智慧顯示器 65型、小米小愛音箱Art、小米小愛音箱Play。（二）自動化場景：米家多功能網關2、米家門窗感應器、米家溫濕度感應器、米家藍牙溫濕度計2、米家光照度感應器、米家人體感應器、米家無線開關、米家智慧插座。（三）智慧家電：小米空氣淨化器 3、米家直流變頻電風扇 1X、米家掃拖機器人、米家吸頂燈450、米家檯燈Pro、米家床頭燈 2、米家 LED 智慧燈泡 Lite 彩光版、米家智慧攝影機2K Pro、米家恆溫電水壺、米家延長線。（四）智慧衛浴：米家聲波電動牙刷 T500、米家水離子吹風機、小米體重計2、米家電動刮鬍刀 S500、米家自動感應洗手機、小衛質品泡沫洗手液。（五）打掃好物：米家無線吸塵器G10以及米家無線吸塵器 mini。

若是在2020年12月3日至2021年2月28日期間開放預定入住，則僅能體驗可用小米小愛音箱Art 可語音操控的智慧家電，包含小米智慧顯示器 65型、小米小愛音箱Art、小米小愛音箱Play、米家多功能網關2、米家無線開關、米家智慧插座、小米空氣淨化器 3、米家直流變頻電風扇 1X、米家吸頂燈450、米家檯燈Pro、米家床頭燈 2、米家 LED 智慧燈泡 Lite 彩光版、米家恆溫電水壺、米家延長線、米家水離子吹風機、小米體重計2、米家自動感應洗手機、小衛質品泡沫洗手液，也就是僅可體驗18項小米產品。

小米將於承億文旅的嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道及墾丁雅客小半島這6家分館都可有一家期間限定的小米智慧主題房。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

消費者如果選擇要在小米智慧主題房開放參觀期間完整體驗，可以與承億文旅分館直接聯繫，預定參觀時間（沒有時間限制）。而選擇入住的話，會有飯店人員在入住時引導操作使用。但由於小米智慧家電設定需要與手機綁定，飯店人員講解完之後，設定的小米手機就會收到櫃檯保留，較為可惜的是旅客無法自己設定相關智慧家庭情境。

本次是小米首次與飯店合作，將會視民眾反應與熱度等，才能確認是否進一步合作，或洽談下一次同類型合作案，目前則還沒有進一步的規劃。而如果你好奇小米會不會開發嵌入式的智慧家電產品，小米台灣官方指出目前在中國大陸有在銷售一些崁入式的燈具或空氣淨化器等，但目前基於售後、維修、安裝等服務環節需更完善，小米台灣還未考慮引進，提供有興趣的米粉們參考。

因應年終送禮季，小米特與LINE FRIENDS聯名推出限量「LINE FRIENDS 20吋旅行箱 莎莉限定版」。且從12月17日至25日推出小米聖誕節活動，除了開賣LINE FRIENDS 20吋旅行箱 莎莉限定版，小米智慧顯示器65型也將在17日以及25日再度開賣。此外也將同步推出多款商品直降活動以及滿額贈活動，消費者可至小米商城mi.com了解更完整的活動詳情。

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